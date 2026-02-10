Роднина посоветовала украинскому фигуристу Марсаку ехать домой с ОИ-2026

10 февраля 21-летний Марсак в эфире канала TVNET+ заявил, что ему неприятно соревноваться с такими людьми, как действующий чемпион России (2026) Пётр Гуменник. Напомним, что Гуменник, как и все спортсмены из России, выступает на зимней Олимпиаде-2026 в Италии в статусе «индивидуального нейтрального атлета» (AIN).