Роднина посоветовала украинскому фигуристу Марсаку ехать домой с ОИ-2026

«Марсаку неприятно соревноваться с такими, как Гуменник? Если этому украинскому фигуристу неприятно соревноваться с Гуменником, то пускай уезжает домой», — приводит слова Родниной «Советский спорт».
10 февраля 21-летний Марсак в эфире канала TVNET+ заявил, что ему неприятно соревноваться с такими людьми, как действующий чемпион России (2026) Пётр Гуменник. Напомним, что Гуменник, как и все спортсмены из России, выступает на зимней Олимпиаде-2026 в Италии в статусе «индивидуального нейтрального атлета» (AIN).
Напомним, что олимпийская короткая программа среди мужчин-одиночников состоится в Милане 10 февраля и начнётся в 20:30 по московскому времени. 23-летний Гуменник откроет прокат, а его оппонент из Украины выйдет на лёд арены восьмым.