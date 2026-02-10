Цены на билеты на выступление Гуменника начинаются с 280 евро

На официальном портале Игр можно приобрести до четырех билетов на руки. Самая дешевая категория C, предполагающая размещение на угловых трибунах, обойдется в 280 евро. Вторая категория B на верхних ярусах арены стоит по 450 евро, цена на дорогие билеты на центральных трибунах составляют по 650 евро. При этом на каждую из категорий доступно максимальное число из четырех билетов.