Болельщицы Гуменника рассказали, зачем приехали на ОИ

МИЛАН, 10 фев — РИА Новости. Российские болельщицы фигуриста Петра Гуменника рассказали РИА Новости, что приехали на Олимпиаду ради его выступления в одиночном разряде.
«Мы купили билеты весной прошлого года, уже тогда надо было решать, ехать или нет. В Петербурге мы посещаем все соревнования по “фигурке”. Сюда мы прилетели через Стамбул», — заявили девушки Варвара и Глафира.
Болельщицы также отметили, что предлагают различные идеи со скандированием в поддержку фигуриста и подарками для него.
Соревнования с участием Гуменника начнутся в 20:30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.