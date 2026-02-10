Ричмонд
Болельщицы Гуменника рассказали, зачем приехали на ОИ

Болельщицы фигуриста Гуменника рассказали, что приехали на Олимпиаду ради него.

Источник: Спорт РИА Новости

МИЛАН, 10 фев — РИА Новости. Российские болельщицы фигуриста Петра Гуменника рассказали РИА Новости, что приехали на Олимпиаду ради его выступления в одиночном разряде.

«Мы купили билеты весной прошлого года, уже тогда надо было решать, ехать или нет. В Петербурге мы посещаем все соревнования по “фигурке”. Сюда мы прилетели через Стамбул», — заявили девушки Варвара и Глафира.

Болельщицы также отметили, что предлагают различные идеи со скандированием в поддержку фигуриста и подарками для него.

Соревнования с участием Гуменника начнутся в 20:30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.

