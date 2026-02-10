Роднина жестко ответила украинцу Марсаку на выпад в адрес Гуменника: «Пусть собирает чемоданы»

В понедельник Марсак накануне короткой программы на Игра-2026 заявил, что ему неприятно соревноваться с российским фигуристом.
«Слова Марсака про Гуменника? Я вообще не знаю, кто это. Если ему неприятно соревноваться с Петром, пусть собирает чемоданы и уезжает с Олимпиады. Уверена, ни на что эти слова не повлияют. Видно, парень решил прорекламировать себя.
Не надо думать, что это может выбить Гуменника из колеи. Спортсмен, который отобрался на Олимпиаду, не будет реагировать на подобные провокации», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
