На стадионе в Милане проверяют, не проносят ли болельщики российские флаги

МИЛАН, 10 фев — РИА Новости. Охрана на Олимпийском стадионе в Милане проверяет, не проносят ли болельщики российские флаги, передает корреспондент РИА Новости с арены, где вскоре начнется состязание фигуристов в одиночном разряде.
«Если бы у вас был российский флаг, его бы пришлось оставить здесь», — сказал РИА Новости сотрудник службы охраны, который занимается проверкой содержимого сумок и карманов у посетителей и болельщиков. По его словам, пока российских флагов он не видел.
«С другой стороны, можно проносить то, что не связано напрямую с символикой страны, например, элементы национальной одежды. Достаточно, чтобы на них не было государственной символики», — отметил молодой человек.
Соревнования с участием российского фигуриста Петра Гуменника начнутся в 20.30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером. Гуменник представит короткую программу.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.