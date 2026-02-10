Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На стадионе в Милане проверяют, не проносят ли болельщики российские флаги

На Олимпийском стадионе в Милане проверяют, не проносят ли болельщики флаги РФ.

Источник: Спорт РИА Новости

МИЛАН, 10 фев — РИА Новости. Охрана на Олимпийском стадионе в Милане проверяет, не проносят ли болельщики российские флаги, передает корреспондент РИА Новости с арены, где вскоре начнется состязание фигуристов в одиночном разряде.

«Если бы у вас был российский флаг, его бы пришлось оставить здесь», — сказал РИА Новости сотрудник службы охраны, который занимается проверкой содержимого сумок и карманов у посетителей и болельщиков. По его словам, пока российских флагов он не видел.

«С другой стороны, можно проносить то, что не связано напрямую с символикой страны, например, элементы национальной одежды. Достаточно, чтобы на них не было государственной символики», — отметил молодой человек.

Соревнования с участием российского фигуриста Петра Гуменника начнутся в 20.30 мск, россиянин значится под первым стартовым номером. Гуменник представит короткую программу.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше