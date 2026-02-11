Ричмонд
Болельщики показали российский флаг во время выступления Гуменника с короткой программой на Олимпиаде

Одна из зрительниц пронесла флаг России на соревнования фигуристов, которые проходят на Олимпийской арене в Милане, сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

Источник: Соцсети

Во время выступления россиянина Петра Гуменника с короткой программой она продемонстрировала флаг, сидя на трибуне. Ранее сообщалось, что охрана арены на входе проверяла болельщиков на наличие российского флага. При этом, по словам одного из сотрудников стадиона, не запрещено проносить на трибуны вещи, не связанные напрямую с символикой страны.

Петр Гуменник набрал 86,72 балла за короткую программу на Олимпиаде-2026. Россиянин принимает участие в соревнованиях в нейтральном статусе, он выступил под первым стартовым номером.

Мужчины представят произвольные программы на Олимпиаде-2026 в пятницу, 13 февраля.

