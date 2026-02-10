Перепутал главу МОК с дочерью президента. В Италии критикуют комментатора открытия ОИ-2026

В Италии разгорается скандал вокруг государственной телекомпании Rai, чей директор спортивного вещания Паоло Петрекка с треском провалил прямую трансляцию церемонии открытия Олимпиады. Его комментарии, полные грубых ошибок, возмутили даже коллег-журналистов — и теперь те объявили забастовку.
«Олимпико» вместо «Сан-Сиро»
По данным итальянской прессы, изначально комментировать церемонию должен был известный спортивный журналист Ауро Бульбарелли. Однако за несколько дней до эфира его отстранили, и место за микрофоном неожиданно занял лично директор RaiSport Паоло Петрекка. Результат оказался плачевным.
Уже на первых минутах самоназначенный функционер допустил фатальную ошибку: поприветствовал зрителей на римском стадионе «Олимпико», хотя церемония проходила на миланском «Сан-Сиро». Позднее он перепутал знаменитую итальянскую актрису Матильду Де Анджелис с американской певицей Мэрайей Кэри, а президента МОК Кирсти Ковентри, стоявшую рядом с главой Италии Серджо Маттареллой, представил как его дочь Лауру.
Позднее Петрекка попытался разрядить обстановку, но выбрал необычный способ: начал отпускать неловкие шутки о национальных делегациях. Комментируя выход бразильской команды, он заявил, что «у них танцы в крови», шутил об одежде арабов и выдвигал гипотезы об использовании африканцами магии вуду.
Бунт журналистов
Реакция последовала незамедлительно. И не только в социальных сетях — вышли из себя даже коллеги Петрекки. Они опубликовали заявление, в котором назвали произошедшее «позором», а директора и руководство компании — ответственными за него.
«Самостоятельно назначить себе задачу, а затем оказаться совершенно неспособным ее выполнить — это лишь одна из неудачных инициатив директора», — говорится в заявлении журналистов.
Коллеги Петрекки также объявили о забастовке: «Три дня мы все были опозорены, и не по нашей вине. Мы столкнулись с худшим выступлением RaiSport за всю историю. С вечера вторника и до конца Игр мы отзываем свои подписи под репортажами, трансляциями и комментариями. Это будет продолжаться до тех пор, пока руководство не признает ущерб. После Олимпиады мы проведем трехдневную забастовку».
По данным итальянской прессы, шум вокруг горе-комментатора уже принес плоды — генеральный директор Rai Джампаоло России на личной встрече призвал Петрекку взять на себя всю ответственность за происходящее, а также заявил, что тот ни в коем случае не будет комментировать закрытие Игр.
Кроме того, Росси рассчитывает встретиться и с бастующими журналистами. Как пишет агентство Ansa, он надеется успокоить их в момент, «когда Rai находится в центре международного внимания». Получится или нет — скоро узнаем.
Артем Белинин