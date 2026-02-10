Ричмонд
Гуменник рассказал, что некоторым фигуристам запретили общаться с русскими

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что спортсмены из других стран хорошо общаются с ним в Олимпийской деревне.

Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник Гуменник представил короткую программу на Олимпийских играх в Италии, он набрал за прокат 86,72 балла.

«Спортсмены все очень приветливые. Я там боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не общаться с русскими. Но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в игры. Много интересных занятий, получил уже подарков огромную сумку. Не все подарки мне, конечно, были доступны. Телефон вот не получилось забрать», — сказал Гуменник в эфире Okko.

Спортсмены представят произвольные программы 13 февраля.

