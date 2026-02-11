Глейхенгауз рассказал, как выбирали музыку на замену для Гуменника

Во вторник Гуменник выступил с короткой программой под первым стартовым номером и набрал 86,72 балла. Ранее источник РИА Новости сообщил, что перед отлетом в Милан фигурист столкнулся с проблемами с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер», на которую была поставлена его короткая программа. Позднее решение было найдено — музыку заменили на Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Глейхенгауз является хореографом короткой программы.
«Пришлось принимать экстренные меры, я был на связи и с Петей, и с Вероникой (Дайнеко), и с федерацией. Сделали все, чтобы Пете было максимально комфортно. Но все равно, когда ты весь сезон накатываешь программу под другую музыку, это очень сложно. Я делаю это не первый год, рука набита, драмы не вызывает это у меня. Один вечер я одну музыку резал, когда пришли к решению, что он будет кататься под музыку в исполнении Эдгара Акопяна, мы втроем послушали — Вероника, Петя и я, поняли, что это сильная, хорошая мелодия, и она более-менее подходит. Это, конечно, не та же музыка из “Парфюмера”, но это лучший вариант из всех возможных», — заявил Глейхенгауз в эфире Okko.
«Образ решили оставить, это видно по костюму. После тренировок уже на Олимпиаде я смотрел, как эта музыка ложится, мы друг друга успокаивали, что все правильно», — добавил хореограф.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.