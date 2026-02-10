Ричмонд
Плющенко о прокате Гуменника: «Начало положено! В произвольной может все сделать и занять хорошее место»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил выступление фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Играх в Милане (86,72 балла).

"Он откатал и сделал свою программу. Да, прыгнул каскад четверной флип с двойным тулупом. Немножко вылезли прыжки грязненькие. По мне — немного медленно катался.

Но начало положено! В произвольной может все сделать, выложиться и занять хорошее место", — сказал Плющенко.

Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
