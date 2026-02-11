Вайцеховская подробно разобрала прокат Гуменника на ОИ: «Такие баллы существенно снижают шансы на медаль»

Чемпион России исполнил с небольшой помаркой четверной флип в каскаде с двойным тулупом, а также четверной лутц и тройной аксель, получив 86,72 балла.
"Петр Гуменник не сумел справиться с нервами и безошибочно откатать короткую программу на Олимпийских играх в Милане. Российский фигурист не слишком уверенно исполнил четверной флип в каскаде, из‑за чего вынужден был присоединить к нему не тройной, а двойной тулуп — это обошлось ему слишком дорого. Два других прыжка, в том числе тройной аксель, спортсмен приземлил, а за все остальные элементы получил максимальные уровни сложности. Однако общая сумма 86,72 балла вряд ли позволит подопечному Вероники Дайнеко попасть в сильнейшую разминку, а соответственно, существенно понижает шансы на медаль.
Было видно, что на утренней тренировке фигурист сильно нервничал: в прокате не ладились прыжки. Зато на второй тренировке, которая прошла на главном льду за несколько часов до старта, Петр провел на льду всего 17 минут — ушел с катка сразу после удачного проката.
В предварительной заявке Гуменник обозначил точно такой же набор прыжков, какой был исполнен в сентябре на олимпийской квалификации в Пекине: каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной сальхов и тройной аксель во второй половине программы. Однако на тренировках спортсмен напрыгивал более сложный контент — с квад‑лутцем (11,50 базовой стоимости) вместо сальхова (9,70). За час до проката эти изменения были внесены в заявку, причем каскад лутц-тулуп встал вторым элементом: ни на Гран‑при России, ни на чемпионате страны фигурист не исполнял прыжки в такой комплектации.
Из соревновательного костюма исчезла наиболее яркая деталь — знаменитый платок Парфюмера. В ситуации, в которой оказался фигурист, вынужденный экстренно менять музыку, возможно, было бы правильнее заменить и костюм тоже, чтобы не оставалось никаких отвлекающих ассоциаций с прежней программой.
Идеального проката не получилось, но вышел добротный. Гуменник не стал экспериментировать с каскадом, но первый прыжок вышел с неуверенным приземлением — удалось прицепить к нему только двойной тулуп. На этом фигурист потерял порядка шести баллов.
Все остальное было сделано хорошо. За все три вращения и дорожку шагов Петр получил максимальные уровни сложности. Общая техническая сумма составила 48,43 балла, а вот вторая оценка — за компоненты — оказалась на 10 баллов ниже, чем была в сентябре в Китае.
Но рассуждать об этом уже, наверное, смысла нет. Равно как и о лопнувшем шнурке, фото с которым моментально завирусилось в сети. Гуменник сумел сделать почти все, что был должен. А теперь будь что будет", — приводит слова Вайцеховской RT.