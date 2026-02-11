Вайцеховская подробно разобрала прокат Гуменника на ОИ: «Такие баллы существенно снижают шансы на медаль»

"Петр Гуменник не сумел справиться с нервами и безошибочно откатать короткую программу на Олимпийских играх в Милане. Российский фигурист не слишком уверенно исполнил четверной флип в каскаде, из‑за чего вынужден был присоединить к нему не тройной, а двойной тулуп — это обошлось ему слишком дорого. Два других прыжка, в том числе тройной аксель, спортсмен приземлил, а за все остальные элементы получил максимальные уровни сложности. Однако общая сумма 86,72 балла вряд ли позволит подопечному Вероники Дайнеко попасть в сильнейшую разминку, а соответственно, существенно понижает шансы на медаль.