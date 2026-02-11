Вице-президент ISU заявил, что у Гуменника очень мало шансов на медаль

Он отметил, что сильнейшие конкуренты будут выступать на уровне выше 90 баллов, что ставит Гуменника в сложное положение. «Думаю, что сильнейшая группа будет выступать именно за пределами этих баллов. Впереди произвольная программа, там баллов набирается гораздо больше, поэтому шансы войти в десятку у него есть, но на медаль их очень мало», — заключил Лакерник.