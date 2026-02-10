Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Лакерник: «Шансы войти в десятку у Гуменника есть, но на медаль их очень мало»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник оценил выступление фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде в Милане (86,72 балла).

Источник: Спортс"

"Судейство было достаточно объективным. Как прокатал, так и поставили — 86 баллов это не так уж и плохо, но он должен был получать за 90. Думаю, что сильнейшая группа будет выступать именно за пределами этих баллов.

Впереди произвольная программа, там баллов набирается гораздо больше, поэтому шансы войти в десятку у него есть, но на медаль их очень мало", — сказал Лакерник.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше