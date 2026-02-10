Александр Лакерник: «Шансы войти в десятку у Гуменника есть, но на медаль их очень мало»

"Судейство было достаточно объективным. Как прокатал, так и поставили — 86 баллов это не так уж и плохо, но он должен был получать за 90. Думаю, что сильнейшая группа будет выступать именно за пределами этих баллов.
Впереди произвольная программа, там баллов набирается гораздо больше, поэтому шансы войти в десятку у него есть, но на медаль их очень мало", — сказал Лакерник.
Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше