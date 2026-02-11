Ричмонд
Гуменник выступит в предпоследней разминке в произвольной программе на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник выступит в предпоследней разминке в произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Милане.

Гуменник стал 12-м в короткой программе, набрав 86,72 балла.

В произвольной программе участвуют 24 спортсмена: по 6 в каждой разминке. Гуменник под 13-м стартовым номером будет открывать третью разминку.

Мужчины представят произвольные программы 13 февраля, начало — в 21:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше