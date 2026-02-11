Гуменник выступит в предпоследней разминке в произвольной программе на Олимпиаде

Гуменник стал 12-м в короткой программе, набрав 86,72 балла.
В произвольной программе участвуют 24 спортсмена: по 6 в каждой разминке. Гуменник под 13-м стартовым номером будет открывать третью разминку.
Мужчины представят произвольные программы 13 февраля, начало — в 21:00 по московскому времени.
