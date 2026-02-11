У Гуменника во время проката короткой программы на ОИ-2026 лопнул шнурок

«Ну да, видимо, у шнурка нервы не выдержали», — ответила Дайнеко на соответствующий вопрос.
Гуменник выступил первым и набрал 86,72 балла, что обеспечило ему 12-е место. В произвольной программе он выйдет на лёд в предпоследней разминке. Наибольшее количество баллов после короткой программы набрал американец Илья Малинин — 108,16. Второе место занимает японец Юма Кагияма с 103,07, третье — француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55.
Ранее Life.ru писал, что Гуменник не смог выдать чистый прокат. Спортсмен допустил помарку, смазав выезд с четверного флипа. Из-за этого вместо тройного тулупа россиянин прикрепил к каскаду меньший по стоимости двойной тулуп. Однако оставшаяся часть программы была сделана чисто. После проката Гуменник признался, что боялся реакции болельщиков на трибунах.
