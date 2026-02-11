Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы

Олимпиада-2026.
Милан, Италия.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 21:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. София Валь — Асаф Казимов (Испания).
2. Милла Рууд Рейтан — Николай Майоров (Швеция).
3. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).
4. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).
5. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).
Вторая разминка.
6. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада).
7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
8. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).
9. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия).
10. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).
Третья разминка.
11. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).
12. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).
13. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
14. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).
15. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).
Четвертая разминка.
16. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
17. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).
18. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).
19. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).
20. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).
После ритм-танца.
1. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 90,18.
2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 89,72.
3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 86,18.
4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,47.
5. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84,28.
6. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 83,53.
7. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 82,95.
8. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 82,25.
9. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 79,66.
10. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 78,53.
