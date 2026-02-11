Ричмонд
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы

11 февраля дуэты выступят с произвольными танцами на Олимпиаде-2026 в Милане. После ритм-танца лидируют французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.

Источник: Спортс"

Олимпиада-2026.

Милан, Италия.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 21:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. София Валь — Асаф Казимов (Испания).

2. Милла Рууд Рейтан — Николай Майоров (Швеция).

3. Холли Харрис — Джейсон Чан (Австралия).

4. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия).

5. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

Вторая разминка.

6. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада).

7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

8. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).

9. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия).

10. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США).

Третья разминка.

11. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).

12. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада).

13. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

14. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва).

15. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).

Четвертая разминка.

16. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

17. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).

18. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).

19. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США).

20. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).

После ритм-танца.

1. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 90,18.

2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 89,72.

3. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 86,18.

4. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,47.

5. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84,28.

6. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 83,53.

7. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 82,95.

8. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 82,25.

9. Марджори Лажуа — Закари Лага (Канада) — 79,66.

10. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 78,53.

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026.