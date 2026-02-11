Обыграл двух чемпионов Европы, но остался 12-м. Провал или особая тактика Гуменника на Олимпиаде?

Все это привело к тому, что Петя не попал не то что в сильнейшую разминку, а даже рисковал не оказаться и в предпоследней. Но все-таки он там — замкнул 12 сильнейших фигуристов по итогам короткой. Расстраиваться сильно не надо — отставание у Гуменника от идущего восьмым Эндрю Торгашева из США составляет всего два балла. От располагающегося на четвертом месте итальянца Даниэля Грассля — примерно семь. Для мужского одиночного катания это практически ничто. Бороться не просто можно, но и нужно. Тем более у россиянина сильнейший контент в произвольной, включающий пять четверных.