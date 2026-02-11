Обыграл двух чемпионов Европы, но остался 12-м. Провал или особая тактика Гуменника на Олимпиаде?

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа
1. Илья Малинин (США) — 108,16
2. Юма Кагияма (Япония) — 103,07
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 102,55
4. Даниэль Грассль (Италия) — 93,46
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 92,94…
12. Петр Гуменник (Россия) — 86,72
Мужское одиночное катание настолько непредсказуемо, что более-менее точно представить, кто из фигуристов как выступит в рамках одного турнира, практически нереально. Казалось бы, бог прыжков Илья Малинин считался очевидным фаворитом Олимпиады. Спортсмен уже приучил всех: равных ему как будто бы и нет, даже если он делает не все идеально.
Но Игры не зря считаются особенным стартом, хоть там и соревнуются почти все те же, что и на чемпионатах мира. Прыжковый гений Малинин дрогнул в командном турнире, не откатав чисто ни короткую, ни произвольную программы. В первой он не набрал и ста баллов, которые для некоторых фигуристов — гроссмейстерская оценка. А для Ильи — обыденная. В произвольной еле дотянулся до 200, что тоже для американца нетипично.
Можно вспомнить еще один пример из 2018 года. Тоже с участием американца. Тогда на Олимпиаде еще юный Нейтан Чен попытался исполнить ультрасложный контент в короткой программе, включавший четверные лутц и флип. И не справился с ним, оказавшись только на 17-м месте. Зато в произвольной реабилитировался, став первым, кому покорились шесть четверных в прокате. Победа во второй день соревнований мужчин вылилась в итоговое пятое место. Через четыре года Чен снова выступил на Играх, где поднялся на высшую ступень пьедестала.
Обо всем этом вспомнилось, когда россиянин Петр Гуменник выходил на свой главный старт в карьере. Давление на него оказывалось колоссальное: если большинству надо было просто справиться со своим контентом (хотя и это непросто!), то Пете вдобавок предстояло выступать под нейтральным флагом, менять музыку к короткой программе за три дня до начала турнира и вообще открывать соревнования среди мужчин. Еще и шнурок на ботинке лопнул во время проката.
Но Гуменник справился. Да, неидеально, допустив ошибку на каскаде четверной флип и тройной тулуп. Он плохо приземлился с первого прыжка, добавив к нему всего лишь элемент в два оборота. Не так уверенно, как мог, исполнил квад-лутц. Но остальное было прекрасным. Осадок оставили только оценки судей — надбавки за элементы. Они оказались микроскопическими. Да и компоненты — не лучшими. Правда, другого сложно ожидать, учитывая рейтинг россиянина.
Все это привело к тому, что Петя не попал не то что в сильнейшую разминку, а даже рисковал не оказаться и в предпоследней. Но все-таки он там — замкнул 12 сильнейших фигуристов по итогам короткой. Расстраиваться сильно не надо — отставание у Гуменника от идущего восьмым Эндрю Торгашева из США составляет всего два балла. От располагающегося на четвертом месте итальянца Даниэля Грассля — примерно семь. Для мужского одиночного катания это практически ничто. Бороться не просто можно, но и нужно. Тем более у россиянина сильнейший контент в произвольной, включающий пять четверных.
Да, дальше все сложнее — у Адама Сяо Хим Фа, который откатался почти идеально, 102 балла. Давно мы не видели настолько раскрепощенного француза на льду. У оступившегося на акселе Юмы Кагиямы из Японии — 103. А у Ильи Малинина — 108. То есть отрывы уже значительно больше. Но история знает примеры, когда отыгрывали и не такое количество баллов. Соревнования закончатся только тогда, когда откатается последний участник в произвольной программе. До этого момента шансы остаются у всех.
Отдельно нужно сказать про Малинина. Если раньше в его глазах при выходе на лед читалась уверенность и даже некая наглость, то сейчас она пропала. Или это давление от ожиданий золотой медали, или тяжесть от повышенного внимания (даже Новак Джокович пришел посмотреть на прокат Ильи) или травма, которая, по слухам, была получена еще в начале января на чемпионате США. Вероятно, даже все эти три фактора одновременно.
Но, несмотря на это, Малинин в короткой выстоял. Сейчас он пришел не за рекордами, а за конкретным местом на пьедестале. И кажется, что даже в таких обстоятельствах его ничего не остановит.
Гуменник же определенно еще поборется за высокие места. Мы не знаем, как сложится произвольная, будет ли ему проще или, наоборот, сложнее. Но шансы и на успешное выступление на Олимпиаде, и на дальнейшее удачное продолжение карьеры есть. После короткой Петя 12-й, но позади него три призера (Александр Селевко, Маттео Риццо и Денис Васильевс) и два чемпиона Европы (Ника Эгадзе и Лукас Бричги).
Если уж продолжить сравнения, Петя примерно там же, где останавливались в итоге другие участники Игр из России последних лет: Дмитрий Алиев был седьмым, Михаил Коляда и Евгений Семененко — восьмыми. Марк Кондратюк занял в 2022 году 15-е место, а Андрей Мозалев — 19-е. Но никого из них не списывали со счетов, и все, кроме Коляды, еще продолжают доказывать, что они входят в топ российского фигурного катания.
Такой опыт очень важен для Гуменника. Сам он в своем комментарии после проката короткой программы был спокойным и даже довольным. Говорил, что Олимпиада — главный старт в его жизни и он ни о чем не жалеет. И в это, и в самого Петю хочется продолжать верить.
Автор: Анастасия Плетнева