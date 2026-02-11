Шоу Алины Загитовой «Ассоль» в Новосибирске отменено

Мероприятие должно было состояться 3 марта на «Сибирь-Арене». Информация об отмене появилась на сайте продажи билетов.
Премьера шоу «Ассоль» состоялась летом 2025 года в Санкт-Петербурге.
Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше