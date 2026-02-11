Авербух назвал реальную цель Гуменника на ОИ после 12-го места в короткой программе: «На порядок сильнее конкурентов»

Российский фигурист набрал 86,72 балла и занимает 12-е место. В произвольной он выступит в предпоследней разминке под 13-м номером.
«Ожидания от произвольной программы? Мы знаем, что по контенту Петр на порядок сильнее большинства конкурентов. При чистом исполнении он может подняться на 5-е или 6-е место. Скажу, это вполне реальная цель. Если бы он вчера откатал короткую идеально, примерно такую позицию сейчас и занимал», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Лидирует после короткой программы американец Илья Малинин (108,16 балла), на 2-м месте идет японец Юма Кагияма (103,07), на 3-м — француз Адам Сяо Хим Фа (102,55), на 4-м — итальянец Даниэль Грассль (93,46), замыкает топ-5 Михаил Шайдоров из Казахстана (92,94).