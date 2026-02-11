Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авербух назвал реальную цель Гуменника на ОИ после 12-го места в короткой программе: «На порядок сильнее конкурентов»

Вице-чемпион Олимпиады в танцах на льду, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от выступления Петра Гуменника в произвольной программе на Играх-2026.

Источник: Reuters

Российский фигурист набрал 86,72 балла и занимает 12-е место. В произвольной он выступит в предпоследней разминке под 13-м номером.

«Ожидания от произвольной программы? Мы знаем, что по контенту Петр на порядок сильнее большинства конкурентов. При чистом исполнении он может подняться на 5-е или 6-е место. Скажу, это вполне реальная цель. Если бы он вчера откатал короткую идеально, примерно такую позицию сейчас и занимал», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Лидирует после короткой программы американец Илья Малинин (108,16 балла), на 2-м месте идет японец Юма Кагияма (103,07), на 3-м — француз Адам Сяо Хим Фа (102,55), на 4-м — итальянец Даниэль Грассль (93,46), замыкает топ-5 Михаил Шайдоров из Казахстана (92,94).

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше