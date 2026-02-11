Хореограф Морошкин назвал верным решение Гуменника не рисковать в короткой программе Олимпиады

23-летний россиянин выступал под первым стартовым номером и занял 12-е место с результатом 86,72 балла. Короткую программу выиграл американец Илья Малинин (108,16 балла), вторым стал японец Юма Кагияма (103,07), третьим — француз Адам Сяо Хим Фа (102,55).
«Прокат смотрел как обычно, где-то со стороны сбоку. Потом уже пересматривал внимательно, когда уже Петр все проехал, со всеми нюансами. Был не совсем удачный выезд с четверного флипа, но Петр правильно сделал, что не пошел на риск и сделал двойной тулуп. Молодец, что собрался дальше и сделал все докрученные прыжки», — приводит ТАСС слова Морошкина.
Он также рассказал, что после выступления написал Гуменнику сообщение, пожелав ему удачи в произвольной программе и посоветовав не сомневаться в себе.
Фигуристы покажут произвольные программы 13 февраля. Гуменник выступит под 13-м стартовым номером и начнет прокат в 23.13 по московскому времени.