Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хореограф Морошкин назвал верным решение Гуменника не рисковать в короткой программе Олимпиады

Тренер-хореограф Николай Морошкин, работающий вместе с российским фигуристом Петром Гуменником в клубе Тамары Москвиной, поддержал решение спортсмена не рисковать после четверного флипа в короткой программе Олимпийских игр в Милане.

Источник: Reuters

23-летний россиянин выступал под первым стартовым номером и занял 12-е место с результатом 86,72 балла. Короткую программу выиграл американец Илья Малинин (108,16 балла), вторым стал японец Юма Кагияма (103,07), третьим — француз Адам Сяо Хим Фа (102,55).

«Прокат смотрел как обычно, где-то со стороны сбоку. Потом уже пересматривал внимательно, когда уже Петр все проехал, со всеми нюансами. Был не совсем удачный выезд с четверного флипа, но Петр правильно сделал, что не пошел на риск и сделал двойной тулуп. Молодец, что собрался дальше и сделал все докрученные прыжки», — приводит ТАСС слова Морошкина.

Он также рассказал, что после выступления написал Гуменнику сообщение, пожелав ему удачи в произвольной программе и посоветовав не сомневаться в себе.

Фигуристы покажут произвольные программы 13 февраля. Гуменник выступит под 13-м стартовым номером и начнет прокат в 23.13 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше