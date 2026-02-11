Тарасова считает, что Гуменника затравили на Олимпиаде: «Петя никогда не срывал этот каскад»

«Соревнования мужчин прошли выдающимся образом. Последняя разминка каталась изумительно. Результаты — очень сильные, а катание — выдающееся. Все готовились к этому дню и Петя тоже. Но организаторы соревнований не оставили в покое его до тех пор, пока его всего не вымотали, вплоть до замены музыки. Я такого никогда не видела и не слышала! Никогда не помню, чтобы Петя срывал этот каскад или делал в нем ошибку.



Он человек очень музыкальный. Да, он откатался с ошибкой в каскаде, которую он никогда не делал, но его и не травили так никогда! А это настоящая травля русского спортсмена и всей нашей команды, состоящей из двух человек. Очень жаль, что своими безобразными методами Пете подпортили выступление, потому что он на этом беспределе был сосредоточен. Вообще не понимаю, как он катался под эту музыку», — сказала Тарасова «СЭ».