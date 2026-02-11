Ричмонд
Гуменник не принял участия в тренировке за два дня до произвольной программы

Россиянин занимает 12-е место после короткой программы.

Источник: Reuters

МИЛАН, 11 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник не принял участия в тренировке, которая проходит в среду в Милане. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, выступив под первым стартовым номером и набрав 86,72 балла. Также фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, смогут провести тренировки 12 февраля.

Произвольную программу фигуристы представят 13 февраля.

Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.

