Гуменник не принял участия в тренировке за два дня до произвольной программы

МИЛАН, 11 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник не принял участия в тренировке, которая проходит в среду в Милане. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Гуменник занимает 12-е место после короткой программы, выступив под первым стартовым номером и набрав 86,72 балла. Также фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании, смогут провести тренировки 12 февраля.
Произвольную программу фигуристы представят 13 февраля.
Гуменнику 23 года, он является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером национальных первенств, двукратным победителем финалов Гран-при России.
