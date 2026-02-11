Ричмонд
Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»

Александр Мостовой не удовлетворен выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

— Конечно, смотрю Олимпиаду. Жалко только, что показывают в интернете. Вчера смотрел фигурное катание — нашего Гуменника и американца Малинина с японцем Кагиямой. Когда профессионалы прекрасно выступают, мне неважно, из какой они страны. Главное, чтобы было хорошее выступление. Посмотрел фрагменты из женского хоккея и очень жду мужской.

— Но без России. Разве турнир без одной из сильнейших сборных в мире честен?

— Но другие же команды играют, они не виноваты. Так что я бы не говорил, что результат будет несправедливым. Спорт должен оставаться спортом! Какая разница, какой там паспорт?

— Российские спортсмены, которые поехали на Игры, пока выступают крайне…

— …плохо. Конечно. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением каких-то командных соревнований, — сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

