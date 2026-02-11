Мостовой о России на Олимпиаде-2026: «Плохо. А чего вы ожидали? Мы же стоим на месте. Так будет и в других видах спорта, за исключением командных соревнований»

— Конечно, смотрю Олимпиаду. Жалко только, что показывают в интернете. Вчера смотрел фигурное катание — нашего Гуменника и американца Малинина с японцем Кагиямой. Когда профессионалы прекрасно выступают, мне неважно, из какой они страны. Главное, чтобы было хорошее выступление. Посмотрел фрагменты из женского хоккея и очень жду мужской.