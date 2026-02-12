Вашингтон
Гийом Сизерон стал первым в истории танцором на льду, выигравшим олимпийское золото с разными партнершами

Французский фигурист Гийом Сизерон стал первым в истории танцором на льду, выигравшим олимпийское золото с разными партнершами.

Источник: Спортс"

Сегодня он одержал победу на Олимпиаде-2026 с Лоранс Фурнье-Бодри — они проводят первый совместный сезон.

На Играх-2022 в Пекине Сизерон победил в дуэте с Габриэлой Пападакис.

Танцы на льду входят в программу Олимпийских игр с 1976 года.