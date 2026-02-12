Дайте два золота в танцах! Колонка Бойковой

В коротком танце многие пророчили победу дуэту Мэдисон Чок/Эван Бэйтс из США. Среди спортсменов и тренеров поговаривали, что все давно распределено и короткий танец должны выиграть американцы, произвольный — французы, но первенство в общем зачете все равно отойдет к Чок/Бэйтс. После командного турнира мне казалось, что эта теория воплотится в жизнь на 100 процентов. Однако все домыслы оказались разрушены результатами ритм-танца: Лоранс и Гийом — первые, Мэдисон и Эван — вторые. При этом, на мой взгляд, по итогам первого соревновательного дня должны были лидировать все же американцы: они выглядели более убедительно, нежели французский дуэт. Впервые именно на Олимпиадах (а это уже четвертые Игры для Чок/Бэйтс) Мэдисон и Эван удалось проехать свою короткую программу без видимых ошибок и спотыканий. Были яркие эмоции, раскованность, заигрывание друг с другом и публикой. Мне изначально очень нравился их ритм-танец этого сезона. Кажется, лучшего варианта, чем Ленни Кравиц и American Woman, для этой пары найти невозможно. Музыка хорошо подчеркивает сильные стороны этого дуэта — пластичность и эмоциональность — и не торопит спортсменов (хотя полностью соответствует требованиям этого года в High Energy), что помогает избежать суеты и ненужных ошибок. Мне не раз казалось, что у Мэдисон и Эвана нет какой-то запредельной скорости в программах, но именно в этой постановке она и не нужна — партнеры выглядят максимально органично. Хотя, чтобы быть максимально объективным в плане оценки быстроты передвижения спортсменов и покрытия ими поляны, нужно смотреть соревнования вживую.