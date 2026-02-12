Дайте два золота в танцах! Колонка Бойковой

Александра Бойкова в паре с Дмитрием Козловским — чемпионка Европы-2020, двукратный бронзовый призер континентального первенства (2019, 2022), брала ту же награду и на ЧМ-2021, трехкратная (2020, 2023, 2026) чемпионка России.
Вот и завершился первый личный турнир в фигурном катании на Играх в Милане. Это была настоящая драма, захватывающий триллер! Теперь мы знаем имена олимпийских чемпионов-2026 — Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. В целом турнир получился ярким, интригующим и очень нервным. Но давайте разберем все по порядку.
В коротком танце многие пророчили победу дуэту Мэдисон Чок/Эван Бэйтс из США. Среди спортсменов и тренеров поговаривали, что все давно распределено и короткий танец должны выиграть американцы, произвольный — французы, но первенство в общем зачете все равно отойдет к Чок/Бэйтс. После командного турнира мне казалось, что эта теория воплотится в жизнь на 100 процентов. Однако все домыслы оказались разрушены результатами ритм-танца: Лоранс и Гийом — первые, Мэдисон и Эван — вторые. При этом, на мой взгляд, по итогам первого соревновательного дня должны были лидировать все же американцы: они выглядели более убедительно, нежели французский дуэт. Впервые именно на Олимпиадах (а это уже четвертые Игры для Чок/Бэйтс) Мэдисон и Эван удалось проехать свою короткую программу без видимых ошибок и спотыканий. Были яркие эмоции, раскованность, заигрывание друг с другом и публикой. Мне изначально очень нравился их ритм-танец этого сезона. Кажется, лучшего варианта, чем Ленни Кравиц и American Woman, для этой пары найти невозможно. Музыка хорошо подчеркивает сильные стороны этого дуэта — пластичность и эмоциональность — и не торопит спортсменов (хотя полностью соответствует требованиям этого года в High Energy), что помогает избежать суеты и ненужных ошибок. Мне не раз казалось, что у Мэдисон и Эвана нет какой-то запредельной скорости в программах, но именно в этой постановке она и не нужна — партнеры выглядят максимально органично. Хотя, чтобы быть максимально объективным в плане оценки быстроты передвижения спортсменов и покрытия ими поляны, нужно смотреть соревнования вживую.
Что же касается ритм-танца французов, то мне понравилось, но вау-эффекта не случилось. Очень заметно, что Сизерон переживает. Да, Гийом был настроен решительно, по-боевому. Мне показалось, что ближе к середине проката он стал более эмоциональным и свободным, но все же что-то в этой постановке для меня выглядит неорганично. Возможно, это просто не тот стиль, который идеально «сел» бы на Лоранс и Гийома. Как будто они созданы для более абстрактных, возвышенных, лиричных и личных программ. Тут же видно, что ребята чувствуют себя немного не в своей тарелке, что для них эта программа немного пустовата по смысловому наполнению. Хочу сразу сказать, что восхищаюсь этой парой и считаю, что если и возвращаться в спорт после перерыва, то делать это так, как Гийом и Лоранс, — взрывая общественность результатами, способностями и перспективами, не оставляя шанса соперникам на высшие ступени пьедесталов.
На третьей позиции после короткого танца оказались канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье. Порадовалась за них, так как для меня класс их катания в разы выше, чем у занявшей промежуточное четвертое место британской пары Лайла Фир/Льюис Гибсон. Очень хочется по-человечески и по-спортивному медаль Олимпийских игр для Гиллес/Пуарье. Все-таки проделан огромный, долгий и порой не самый легкий путь. Их тренерский штаб, Барбара Фузар-Поли и Игорь Шпильбанд, остаются одними из немногих, кто продолжает гнуть свою линию и сопротивляться монополии монреальской команды. Кроме топ-5, мне понравились еще несколько дуэтов: Эмили Зингас/Вадим Колесник из США и Ханна Лим/Е Куан из Южной Кореи. Американский дуэт, по моему мнению, на этой Олимпиаде вообще прыгнул выше головы. Драйв, скорость, работа в паре — у ребят есть все! Очень интересно будет наблюдать за их дальнейшим развитием. Корейская же пара не первый сезон привлекает мое внимание очень артистичной и пластичной партнершей — каждый раз заглядываюсь только на нее. Безумно жаль, что корейцы не прошли в произвольный танец из-за фатальной ошибки Е Куана на твизлах.
Вообще же смотреть именно ритм-танец в этом году было задачей не из простых. В сезоне-2025/26 танцоров ограничили темой 90-х и жесткими рамками по годам (1990−1999). Из-за этого мы раз семь прослушали композицию Рики Мартина Livin' la Vida Loca, в массовом порядке увидели постановки под Backstreet Boys и песню I'm Too Sexy от Right Said Fred. Произвольный же танец смотреть интереснее: тут есть вариативность переходов, поддержек, хорео элементов и никаких ограничений в выборе музыкального сопровождения. Ну и самое главное — интрига, кто же все-таки возьмет олимпийское золото.
Победа и в произвольной программе, и в общем зачете досталась французам — Фурнье Бодри и Сизерону. Конечно, это выдающиеся фигуристы. Встать в пару, скататься, сломать систему рейтинга и «очередей» в танцах, забрать олимпийское золото в личном зачете — и все это за один год! Давайте будем объективны: в дисциплине «танцы на льду» надо оценивать умение кататься, и именно в этом Сизерону на сегодня равных нет. Произвольный танец дуэта меня завораживает и одновременно проносится так быстро, что не замечаю конца программы. Мне хочется смотреть на их катание еще и еще. Когда впервые увидела постановку, поняла, что Гийом в паре с Лоранс раскрылся для меня по-другому: теперь вижу мужское и женское в дуэте, а не просто красивую абстракцию. Да, здесь тоже нет конкретной истории и образов, но в самом отношении между партнерами, в их взглядах чувствую, как они идеально подходят друг другу, как помогают подчеркнуть лучшие стороны обоих. И скорость! Она бешеная! И это так сложно — исполнять повороты чисто на скорости. Однозначный восторг!
Если говорить о Чок и Бэйтсе, то мне безумно больно за них по-человечески. Кататься столько лет, каждый раз придумывать новаторские, запоминающиеся постановки — и так и не получить личное золото. Да, Мэди и Эван уже двукратные олимпийские чемпионы, но все же это в команде. Игры-2026 должны были стать их личной победой, они к этому шли на протяжении четырех лет после Пекина. Произвольный танец олимпийского сезона я для себя записала бы в шедевры фигурного катания. Это невероятно сложная постановка, где сошлось все: огненная Мэдисон, стильные и оригинальные костюмы, работа с юбкой, выверенная и яркая хореография от Антонио Нахарро. Если говорить исключительно о постановке, то именно она должна была, по моему мнению, брать золото. Но, как уже сказала, в танцах на льду нужно оценивать катание. И как бы я ни любила эту пару, вижу и знаю, что Лоранс с Гийомом на голову выше Мэди и Эвана именно в skating skills. Больно? Да! Обидно? Да! Но как противостоять таланту и трудоспособности Гийома, я не знаю. Так дайте две золотые олимпийские медали, пожалуйста!
Слезы тихой радости текли по моим щекам после великолепного проката и абсолютно заслуженной бронзовой медали канадской пары Гиллес/Пуарье. Смотреть на них после британского дуэта стало настоящим наслаждением — настолько плавно, мягко, красиво, вдумчиво и осмысленно Пайпер и Поль катили свою программу. Наверное, эта постановка впервые за весь сезон прозвучала именно так, как должна была. А трогательная история о возвращении этого танца в память о маме Гиллес и ее особенной любви именно к этой постановке не могла оставить равнодушным никого из зрителей как в зале, так и у экранов телевизоров. Испытываю самые теплые чувства по отношению к бронзе в личном зачете и такого же достоинства медалям итальянского дуэта Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри в команде. Абсолютно заслуженно!
Во второй день соревнований мне снова запомнилась пара Шпильбанда — Зингас/Колесник. Их произвольный танец был на разрыв аорты. И эту постановку, мощь ребят подметила еще с начала сезона. Но то, как они смогли ее представить в Милане, заслуживает отдельного уважения и пятого места однозначно. Экспрессия, энергия, четкость линий, отработанность каждого движения, сумасшедшая скорость и обкат поляны — все это дало эффект, приведя ребят и Игоря к прекрасному результату. Нельзя не отметить и произвольный танец испанцев — Оливии Смарт и Тима Дика. Второй сезон они представляют свое прочтение «Дюны» — и второй год их постановки захватывают внимание зрителей и судей.
Конечно, первая версия «Дюны» выглядела ярче, но лишь потому, что до этого мы не видели такой необычной постановки в исполнении пары. Сделать программу ничуть не хуже, а в каких-то моментах даже интереснее — довольно сложная задача. Чего только стоит начало, сделанное как бы в перемотке конца прошлогодней постановки, но при этом в новом прочтении и как будто в продолжение незавершенной истории. Необычные поддержки, интересные связующие элементы и переходы, классные костюмы… Очень понравились ребята!
И не могу не сказать пару слов о литовской паре — Элисон Рид/Саулюс Амбрюлевичус. Да, они нравятся далеко не всем, но их нестандартный подход к программам вызывает уважение. Произвольный танец этого сезона не исключение. Абсолютно непредсказуемая для танцев музыка, оригинальные находки во вращениях и поддержках выгодно выделяют дуэт на фоне остальных двадцати, попавших в финальную стадию олимпийского турнира.
Не думала, что в этом году танцы заставят меня так сильно переживать и разрываться между двумя эмоциями — радостью и болью. Но фигурное катание непредсказуемо. И иногда золотых медалей хочется побольше, нежели одной на всех.
Ну, а мы продолжаем следить за соревнованиями в этом виде спорта — и уже в эту пятницу, 13 февраля, в 23.13 по московскому времени будем болеть за Петра Гуменника в произвольной программе мужского одиночного катания.