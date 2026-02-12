Загитова об отмене шоу в Новосибирске: «Решение связано с техническими и организационными моментами»

"Новосибирск, друзья, мне очень жаль сообщать об отмене нашего шоу. Я знаю, что многие из вас ждали этой встречи, и поверьте — для меня это тоже большое разочарование.
Решение связано с техническими и организационными моментами. Для моей команды принципиально важно проводить мероприятия на самом высоком уровне, и в текущих условиях мы не могли этого гарантировать.
Иногда возникают обстоятельства, на которые невозможно повлиять, но качество и ответственность перед зрителем для меня всегда на первом месте. Мы рассматриваем возможность новой даты и обязательно сообщим обо всех обновлениях. Спасибо вам за терпение, поддержку и доверие — это для меня бесценно", — сказала Загитова.