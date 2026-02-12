Роднина рассказала, чего ждет от произвольной программы Гуменника на Олимпиаде

В короткой программе российский фигурист занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Лидером является американец Илья Малинин, у которого 108,16 балла.
«Непонятно, будет ли легче сейчас Петру из-за того, что он в этот раз не открывает соревнования. Каждый человек по-разному на это реагирует. Какой результат ожидаю? Хорошего катания», — сказала Роднина «СЭ».
Произвольную программу фигуристы представят 13 февраля. Гуменник получил 13-й стартовый номер и выйдет на лед ориентировочно в 23.13 (мск).
