CAS не допустил обвиненного в насилии эстонского тренера до Олимпиады

Рейнсалу был отстранен ото всех соревнований под эгидой ISU 7 февраля после того, как двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко обвинила его в физическом и психологическом насилии. Фигуристка заявила, что давление со стороны тренера способствовало развитию у нее расстройства пищевого поведения и депрессии.