Навка назвала героями выступающих на Олимпиаде россиян

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены, выступающие на зимних Олимпийских играх в Италии, являются героями для российских болельщиков. Об этом во время церемонии награждения национальной кинопремии «Герои большой страны» заявила олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.
«Сейчас идет Олимпиада, все мы смотрим и болеем за наших спортсменов. Несмотря на то, что они без флага, без гимна, они все равно для нас наши герои», — сказала Навка.
На Олимпиаду в Италии допущены 13 российских спортсменов, они выступают в нейтральном статусе. Игры завершатся 22 февраля.