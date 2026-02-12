Ричмонд
Навка назвала героями выступающих на Олимпиаде россиян

На Играх в Италии выступают 13 российских спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены, выступающие на зимних Олимпийских играх в Италии, являются героями для российских болельщиков. Об этом во время церемонии награждения национальной кинопремии «Герои большой страны» заявила олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка.

«Сейчас идет Олимпиада, все мы смотрим и болеем за наших спортсменов. Несмотря на то, что они без флага, без гимна, они все равно для нас наши герои», — сказала Навка.

На Олимпиаду в Италии допущены 13 российских спортсменов, они выступают в нейтральном статусе. Игры завершатся 22 февраля.