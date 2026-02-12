Гуменник обозначил часть прыжков в прокате произвольной на вечерней тренировке на Олимпиаде

Вне прогона он исполнил два четверных риттбергера, четверной флип, два четверных лутца и два четверных сальхова.
В прокате произвольной он сделал четверной лутц, обозначил лутц, риттбергер и сальхов. Во второй половине прыгнул четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель и обозначил каскад лутц — риттбергер.
Фигуристы выступят с произвольными программами 13 февраля. Гуменник выйдет на лед в 23.13 по московскому времени.
