Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуменник обозначил часть прыжков в прокате произвольной на вечерней тренировке на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник провел вечернюю тренировку накануне произвольной программы на Олимпийских играх в Милане.

Источник: Спортс"

Вне прогона он исполнил два четверных риттбергера, четверной флип, два четверных лутца и два четверных сальхова.

В прокате произвольной он сделал четверной лутц, обозначил лутц, риттбергер и сальхов. Во второй половине прыгнул четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель и обозначил каскад лутц — риттбергер.

Фигуристы выступят с произвольными программами 13 февраля. Гуменник выйдет на лед в 23.13 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше