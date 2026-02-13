Российские болельщики рассказали, что передадут Гуменнику на лед

МИЛАН, 13 фев — РИА Новости. Российские болельщики намерены передать на лед фигуристу Петру Гуменнику, который выступит с произвольной программой на Олимпиаде вечером в пятницу, игрушечных гусей и шляпы-цилиндры в знак поддержки, рассказала РИА Новости один из руководителей его фан-клуба Best Gumennik Вероника.
В четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Гуменник сделал пять четверных прыжков в тренировочном прогоне произвольной программы на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Отмечается, что полный контент прогона фигуриста в дневной тренировочной сессии выглядел следующим образом: четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов — тройной тулуп, четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель, тройной лутц — тройной риттбергер.
«Произвольная программа Петра посвящена произведению Александра Сергеевича Пушкина “Евгений Онегин”. В прошлом сезоне перед этапом Гран-при России в Красноярске нам, админам канала Best Gumennik, пришла идея после произвольной программы подарить Петру цилиндр, чтобы образ смотрелся завершенным. Все получилось, мы прочитали и услышали большое количество восторженных комментариев и с тех пор решили, что теперь будем передавать цилиндр в Kiss&Cry на каждом соревновании. Так и появилась эта традиция», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, игрушки, изображающие гусей, стали талисманами российского фигуриста, поскольку его фамилия означает один из видов этих птиц.
«Такой забавный каламбур, который определил талисман Петра. Кроме этого, на каждом соревновании у нас есть своя стратегия и концепция по игрушкам. Например, на чемпионате России кидали мандарины, потому что скоро был Новый год и вишни — потому что это ягода, которая приносит удачу Петру. Во всяком случае, болельщики в это верят. В этот раз, помимо гусей, на лед отправятся два символа Петербурга: кот и чайка. Привет из родного города!» — поделилась Вероника.