Российские болельщики рассказали, что передадут Гуменнику на лед

«Такой забавный каламбур, который определил талисман Петра. Кроме этого, на каждом соревновании у нас есть своя стратегия и концепция по игрушкам. Например, на чемпионате России кидали мандарины, потому что скоро был Новый год и вишни — потому что это ягода, которая приносит удачу Петру. Во всяком случае, болельщики в это верят. В этот раз, помимо гусей, на лед отправятся два символа Петербурга: кот и чайка. Привет из родного города!» — поделилась Вероника.