Американского гения хотят сожрать все: в чем уязвимость Малинина

Олимпийский командник в Милане показал, что Малинин — лидер, но у него есть уязвимые зоны. До отлета в Италию ему предрекали не просто две золотые медали (в личке и в командном), а тотальную доминацию, переписывание всех рекордов и внушительный, безопасный отрыв от преследователей. Но в первом сегменте соревнований, где Илья, как настоящий вожак, честно отпахал для США обе программы и принес своей стране золотую медаль, показал миру, что японские одиночники Юма Кагияма и Сюн Сато способны если не бороться с ним на равных, то хотя бы держать его на обозримом расстоянии, чтобы догнать и сожрать, если тот оступится.