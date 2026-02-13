Болельщики Гуменника не хотят нарушать запрет на российскую символику на ОИ

МИЛАН, 13 фев — РИА Новости. Болельщики фигуриста Петра Гуменника, который выступит с произвольной программой на Олимпиаде в пятницу, ради спокойствия спортсмена не хотят нарушать правила соревнований, запрещающие демонстрацию российской символики, рассказала РИА Новости один из руководителей его фан-клуба Best Gumennik Вероника.
Во вторник группа российских болельщиков вопреки действующему запрету на государственную символику принесла на выступление Гуменника на короткой программе соревнований национальный флаг РФ. По словам этих болельщиков, живущих в Милане, они уточнили этот вопрос у работников и не получили отказа на входе. Впоследствии к ним не применили никаких санкций.
«Российские флаги запрещены, а нарушать правила мы не хотим, мы их уважаем и соблюдаем, поэтому все наши баннеры и плакаты разрабатывались специально под Олимпийские игры: на английском языке и в нейтральных цветах», — сказала собеседница агентства.
«Спокойствие спортсмена и его уверенность в своих болельщиках для нас являются основополагающими принципами. Именно поэтому в этот раз мы согласовывали все макеты (плакатов — ред.) с Петром и его тренером Вероникой Дайнеко», — поделилась администратор канала Best Gumennik.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпийской хартии, где сказано о недопустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.