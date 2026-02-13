Болельщики Гуменника не хотят нарушать запрет на российскую символику на ОИ

Во вторник группа российских болельщиков вопреки действующему запрету на государственную символику принесла на выступление Гуменника на короткой программе соревнований национальный флаг РФ. По словам этих болельщиков, живущих в Милане, они уточнили этот вопрос у работников и не получили отказа на входе. Впоследствии к ним не применили никаких санкций.