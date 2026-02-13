В ISU ответили на призыв расследовать судейство в танцах на льду на Олимпийских играх-2026

Ранее на сайте Change.org после победы Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье-Бодри появилась петиция с призывом расследовать судейство на предвзятость. По мнению автора, французскому дуэту были завышены оценки.
Судья из Франции Джезабель Дабуа поставила Сизерону и Фурнье-Бодри за произвольный танец почти на 8 баллов больше, чем американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. В итоге это позволило им опередить главных конкурентов на 1 балл в произвольной и почти на 1,5 балла в сумме.
«Нормально, что в любой судейской коллегии существует разброс оценок, и для смягчения этих различий используется ряд механизмов», — заявили в ISU, добавив, что они «полностью уверены в выставленных оценках и остаются полностью приверженными справедливости».
Отмечается, что это не первый случай, когда Дабуа ставит сомнительные оценки Сизерону и Фурнье-Бодри. В финале Гран-при в декабре она отдала предпочтение Чок и Бейтс в произвольном танце, несмотря на два штрафных балла, включая грубое падение. Французский дуэт в итоге стал вторым.