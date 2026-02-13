Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ISU ответили на призыв расследовать судейство в танцах на льду на Олимпийских играх-2026

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что поддерживает судейство в танцах на льду на Олимпийских играх-2026. Об этом сообщает ESPN.

Источник: Sport24

Ранее на сайте Change.org после победы Гийома Сизерона и Лоранс Фурнье-Бодри появилась петиция с призывом расследовать судейство на предвзятость. По мнению автора, французскому дуэту были завышены оценки.

Судья из Франции Джезабель Дабуа поставила Сизерону и Фурнье-Бодри за произвольный танец почти на 8 баллов больше, чем американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. В итоге это позволило им опередить главных конкурентов на 1 балл в произвольной и почти на 1,5 балла в сумме.

«Нормально, что в любой судейской коллегии существует разброс оценок, и для смягчения этих различий используется ряд механизмов», — заявили в ISU, добавив, что они «полностью уверены в выставленных оценках и остаются полностью приверженными справедливости».

Отмечается, что это не первый случай, когда Дабуа ставит сомнительные оценки Сизерону и Фурнье-Бодри. В финале Гран-при в декабре она отдала предпочтение Чок и Бейтс в произвольном танце, несмотря на два штрафных балла, включая грубое падение. Французский дуэт в итоге стал вторым.