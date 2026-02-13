В ISU ответили на призыв расследовать судейство в танцах на льду на Олимпийских играх-2026

Судья из Франции Джезабель Дабуа поставила Сизерону и Фурнье-Бодри за произвольный танец почти на 8 баллов больше, чем американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу. В итоге это позволило им опередить главных конкурентов на 1 балл в произвольной и почти на 1,5 балла в сумме.