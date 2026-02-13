Болельщицы Гуменника собираются перед его выступлением у арены в Милане

Местом встречи десятка болельщиц стала площадь возле пункта проверки билетов. С собой они принесли плакаты и баннеры с изображением фигуриста и его фамилией на английском языке. На арене российских болельщиков можно распознать по оранжевым ободкам с именем Гуменника и шляпам-цилиндрам, ставшим фирменной деталью образа спортсмена.