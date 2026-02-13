Ричмонд
Болельщицы Гуменника собираются перед его выступлением у арены в Милане

Источник: © РИА Новости

МИЛАН, 13 фев — РИА Новости. Российские болельщицы фигуриста Петра Гуменника собираются перед ледовой ареной в Милане, где в пятницу пройдет его выступление с произвольной программой на зимней Олимпиаде, передает корреспондент РИА Новости.

Местом встречи десятка болельщиц стала площадь возле пункта проверки билетов. С собой они принесли плакаты и баннеры с изображением фигуриста и его фамилией на английском языке. На арене российских болельщиков можно распознать по оранжевым ободкам с именем Гуменника и шляпам-цилиндрам, ставшим фирменной деталью образа спортсмена.

В пятницу представители фан-клуба фигуриста рассказали РИА Новости, что ради спокойствия спортсмена не хотят нарушать правила соревнований, запрещающие демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.

