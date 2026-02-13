Ричмонд
Фигурист Наумов вновь почтил на Олимпиаде память погибших родителей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американский фигурист Максим Наумов вновь почтил память погибших в авиакатастрофе родителей, известных советских и российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, показав их фотографию в «кисс-энд-край» после исполнения произвольной программы на Олимпийских играх в Италии.

Родители Наумова погибли в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном в январе 2025 года. После короткой программы фигурист продемонстрировал их фото в «кисс-энд-край». Аналогичный жест памяти Наумов сделал и после произвольного проката в пятницу.

За исполнение произвольной программы американский фигурист набрал 223,36 балла и занимает седьмое промежуточное место. После короткой программы он шел 14-м.