Наумов вновь почтил на Олимпиаде память погибших родителей

Родители Наумова погибли в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном в январе 2025 года. После короткой программы фигурист продемонстрировал их фото в «кисс-энд-край». Аналогичный жест памяти Наумов сделал и после произвольного проката в пятницу.