Украинский фигурист Марсак не стал жать руку россиянину Гуменнику на Олимпиаде-2026

Марсак выступал вторым в третьей разминке — сразу после Гуменника, который по итогам своего проката стал промежуточным лидером и сидел рядом с зоной, в которую приходят фигуристы, чтобы узнать свои оценки.
Украинец получил 137,28 балла — на 47,21 балла меньше, чем россиянин, и отправился на промежуточную девятую позицию. После объявления оценок Марсак прошел мимо кресла Гуменника и отправился в подтрибунное помещение. При этом Гуменник поаплодировал во время того, как на арене оглашали оценки украинского спортсмена.
После короткой программы Гуменник шел на 12-м месте с результатом 86,72 балла, Марсак опережал его на 0,17 балла и находился на строчку выше.
После выступления 16 из 24 спортсменов с произвольными программами Гуменник занимает промежуточное третье место с результатом 271,21 балла. Россиянин гарантированно не опустится ниже 11-й позиции.
Марсак находится на промежуточном 12-м месте и может откатиться на 21-ю строчку.