Украинский фигурист Марсак не стал жать руку россиянину Гуменнику на Олимпиаде-2026

Украинец получил 137,28 балла — на 47,21 балла меньше, чем россиянин, и отправился на промежуточную девятую позицию. После объявления оценок Марсак прошел мимо кресла Гуменника и отправился в подтрибунное помещение. При этом Гуменник поаплодировал во время того, как на арене оглашали оценки украинского спортсмена.