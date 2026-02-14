Ричмонд
Украинский фигурист Марсак не стал жать руку россиянину Гуменнику на Олимпиаде-2026

Украинский фигурист Кирилл Марсак не стал жать руку россиянину Петру Гуменнику после своего выступления с произвольной программой на Олимпиаде-2026.

Источник: Reuters

Марсак выступал вторым в третьей разминке — сразу после Гуменника, который по итогам своего проката стал промежуточным лидером и сидел рядом с зоной, в которую приходят фигуристы, чтобы узнать свои оценки.

Украинец получил 137,28 балла — на 47,21 балла меньше, чем россиянин, и отправился на промежуточную девятую позицию. После объявления оценок Марсак прошел мимо кресла Гуменника и отправился в подтрибунное помещение. При этом Гуменник поаплодировал во время того, как на арене оглашали оценки украинского спортсмена.

После короткой программы Гуменник шел на 12-м месте с результатом 86,72 балла, Марсак опережал его на 0,17 балла и находился на строчку выше.

После выступления 16 из 24 спортсменов с произвольными программами Гуменник занимает промежуточное третье место с результатом 271,21 балла. Россиянин гарантированно не опустится ниже 11-й позиции.

Марсак находится на промежуточном 12-м месте и может откатиться на 21-ю строчку.

