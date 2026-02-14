Ричмонд
Украинский фигурист объяснил провал в произвольной программе тем, что выступал после Гуменника

Украинский фигурист Кирилл Марсак после неудачного проката произвольной программы на Олимпийских играх в Италии заявил, что ощущал давление из-за того, что выступал сразу после россиянина Петра Гуменника.

Источник: Sport24

После короткой программы Марсак опережал Гуменника — 11-е место против 12-го. Однако после произвольной программы Гуменник по сумме баллов уверенно опередил Марсака — 271,21 против 224,17.

«Это был худший прокат в сезоне. Очень грустно. Технически программа полностью не сложилась. На самом деле не удалось собраться ментально, на этой неделе было очень много плохих новостей: с Владиславом Гераскевичем, к сожалению, его дисквалифицировали, с его отстранением и лишением аккредитации. На меня было давление из-за того, что мы выступаем друг за другом с “нейтральным” атлетом. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать; совершаем ошибки, чтобы на них учиться», — сказал Марсак «Суспільне Спорт».

