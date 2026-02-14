Украинский фигурист объяснил провал в произвольной программе тем, что выступал после Гуменника

«Это был худший прокат в сезоне. Очень грустно. Технически программа полностью не сложилась. На самом деле не удалось собраться ментально, на этой неделе было очень много плохих новостей: с Владиславом Гераскевичем, к сожалению, его дисквалифицировали, с его отстранением и лишением аккредитации. На меня было давление из-за того, что мы выступаем друг за другом с “нейтральным” атлетом. Это было тяжело. Мы не справились. Но мы падаем, чтобы потом вставать; совершаем ошибки, чтобы на них учиться», — сказал Марсак «Суспільне Спорт».