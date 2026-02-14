Ричмонд
Эндрю Торгашев: «Выступление Гуменника не видел, но знаю, что он может сделать это офигенно»

Американский фигурист Эндрю Торгашев высказался о прокате россиянина Петра Гуменника на Олимпиаде.

Источник: Спортс"

«Выступление Петра не видел, но знаю, что он может это сделать офигенно», — сказал Торгашев журналистам на русском языке.

Гуменник исполнил в произвольной программе пять четверных прыжков и получил за прокат 184,49 балла. Сумма баллов фигуриста за две программы составила 271,21.

Петр Гуменник очень крут, но…

