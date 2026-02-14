Гуменник: «Поддержка была удивительная. Не ожидал, что на ОИ будет столько людей, которые будут болеть за меня»

Ученик Вероники Дайнеко набрал за прокат 184,49 балла. При этом судьи пересматривали четверной флип, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, первое вращение 4-го уровня, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц — двойной риттбергер. В итоге российскому спортсмену снизили технику с 114 до 103 баллов. Суммарная оценка по итогам короткой и произвольной программ составила 271,21 балла в сумме.
«Программы получились хорошо. В короткой была небольшая ошибка, в произвольной я был уже более опытным участником Олимпиады, поэтому она у меня получилась лучше. Поддержка была удивительная, не ожидал, что тут будет столько людей, которые будут болеть за меня», — передает слова Гуменника корреспондент Sport24 Константин Лесик.