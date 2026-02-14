Ричмонд
Гуменник: «Поддержка была удивительная. Не ожидал, что на ОИ будет столько людей, которые будут болеть за меня»

Российский фигурист Петр Гуменник поделился впечатлениями после выступления в произвольной программе на Олимпийских играх-2026.

Источник: Sport24

Ученик Вероники Дайнеко набрал за прокат 184,49 балла. При этом судьи пересматривали четверной флип, каскад четверной сальхов — тройной тулуп, первое вращение 4-го уровня, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной аксель и каскад тройной лутц — двойной риттбергер. В итоге российскому спортсмену снизили технику с 114 до 103 баллов. Суммарная оценка по итогам короткой и произвольной программ составила 271,21 балла в сумме.

«Программы получились хорошо. В короткой была небольшая ошибка, в произвольной я был уже более опытным участником Олимпиады, поэтому она у меня получилась лучше. Поддержка была удивительная, не ожидал, что тут будет столько людей, которые будут болеть за меня», — передает слова Гуменника корреспондент Sport24 Константин Лесик.

