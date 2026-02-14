Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шайдоров выиграл золото Олимпиады-2026, Гуменник — шестой, Малинин — восьмой

Представляющий Казахстан фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании на Играх 2026 года в Милане.

Представляющий Казахстан фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании на Играх 2026 года в Милане.

По сумме двух прокатов спортсмен набрал 291,58 балла (92,94+198,64).

Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма с результатом 280,06 балла (103,07+176,99). Третьим стал его соотечественник Сун Сато (274,9 балла).

Российский фигурист Петр Гуменник, который выступал на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял итоговое седьмое место — 271,21 балла. После короткой программы спортсмен был 12-м, судьи оценили его выступление в 86,72 балла. За произвольную программу Гуменник получил 184,49 балла, в ней он исполнил пять четверных.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше