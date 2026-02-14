Шайдоров выиграл золото Олимпиады-2026, Гуменник — шестой, Малинин — восьмой

Представляющий Казахстан фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании на Играх 2026 года в Милане.
По сумме двух прокатов спортсмен набрал 291,58 балла (92,94+198,64).
Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма с результатом 280,06 балла (103,07+176,99). Третьим стал его соотечественник Сун Сато (274,9 балла).
Российский фигурист Петр Гуменник, который выступал на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял итоговое седьмое место — 271,21 балла. После короткой программы спортсмен был 12-м, судьи оценили его выступление в 86,72 балла. За произвольную программу Гуменник получил 184,49 балла, в ней он исполнил пять четверных.