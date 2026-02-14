Гуменник: «Сделал все, что мог»

"Я доволен. Сделал все, что мог. Долго готовился к выступлению, был готов хорошо и способен на все, что заявил. Так что эмоции исключительно положительные. Я уже на опыте был сегодня, второе выступление. Знал, что к чему. С первого прыжка был уверен. Знал, что делаю.