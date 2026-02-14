Ричмонд
Гуменник: «Сделал все, что мог»

Российский фигурист Петр Гуменник прокомментировал свое выступление на Олимпийских играх 2026.

"Я доволен. Сделал все, что мог. Долго готовился к выступлению, был готов хорошо и способен на все, что заявил. Так что эмоции исключительно положительные. Я уже на опыте был сегодня, второе выступление. Знал, что к чему. С первого прыжка был уверен. Знал, что делаю.

Я еще до выступления думал, какой результат меня обрадует, какой расстроит. Подумал, что если сделаю все свои прыжки, точно не расстроюсь. Что можно сделать с недокуртом в 23 года? Мне кажется, у меня получается. Дело в технике, сил у меня достаточно", — сказал Гуменник.

Выступление Гуменника и Малинина, Семирунний принес медаль Польше, новый матч Канады: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.

