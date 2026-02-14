Гуменник об оценке в произвольной программе на Олимпиаде: «Не ориентировался на российские старты»

Российский фигурист Петр Гуменник прокомментировал свою оценку в произвольной программе на Олимпиаде в Милане.
Спортсмен набрал 271,21 балла по сумме двух прокатов (86,72 балла за короткую программу и 184,49 балла за произвольную) и занял итоговое шестое место на Играх-2026.
— Уменьшили оценку за технику? Не знаю, что уменьшили. Ориентировался, конечно, не на российские и питерские старты, где мог 220 баллов набрать за произвольную, а на Пекин. Все равно получил чуть меньше. Это меня не расстроило. В первую очередь была задача выполнить свои элементы. Получу олимпийский диплом? Не знал. Отлично! Меня очень удивило, что меня поддерживали все, такой шум стоял. Зрители тепло меня приняли, это позволило мне почувствовать себя в домашней атмосфере.
Получилось то, что я хотел. Олимпиада — исключительное соревнование. Очень нравится здесь находиться. В 2030-м тоже хотелось бы поехать, — сказал Гуменник.
Олимпийским чемпионом стал выступающий за Казахстан Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9 балла).
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
