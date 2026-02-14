Гуменник об оценке в произвольной программе на Олимпиаде: «Не ориентировался на российские старты»

— Уменьшили оценку за технику? Не знаю, что уменьшили. Ориентировался, конечно, не на российские и питерские старты, где мог 220 баллов набрать за произвольную, а на Пекин. Все равно получил чуть меньше. Это меня не расстроило. В первую очередь была задача выполнить свои элементы. Получу олимпийский диплом? Не знал. Отлично! Меня очень удивило, что меня поддерживали все, такой шум стоял. Зрители тепло меня приняли, это позволило мне почувствовать себя в домашней атмосфере.