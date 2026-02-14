Гуменник: «Хорошо, что я выступал первым. Не было времени стоять в подтрибунном помещении и волноваться»

— Да. Я пересмотрел короткую программу и изумился. Во время открытия я лезвием задел шнурок. Удивительно, как нога не застряла в этом шнурке. Мне повезло, что шнурок оказался не таким крепким. Если бы он остановил лезвия, то я не смог бы сгруппироваться.