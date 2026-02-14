Гуменник: «Хорошо, что я выступал первым. Не было времени стоять в подтрибунном помещении и волноваться»

Российский фигурист Петр Гуменник после 6-го места на Олимпийских играх 2026 отметил, что испытывал волнение перед короткой программой. 23-летний россиянин, выступающий на Олимпиаде в нейтральном статусе, набрал 271,21 балла.
— Сегодня у тебя шнурки не рвались.
— Да. Я пересмотрел короткую программу и изумился. Во время открытия я лезвием задел шнурок. Удивительно, как нога не застряла в этом шнурке. Мне повезло, что шнурок оказался не таким крепким. Если бы он остановил лезвия, то я не смог бы сгруппироваться.
— Был на Олимпиаде момент, когда ты заволновался?
— Перед короткой программой было волнение. Но хорошо, что я выступал первым. Не было времени стоять в подтрибунном помещении и волноваться. Я сразу вышел и стал прыгать. Когда ты активничаешь, то волнение уходит.
Выступление Гуменника и Малинина, Семирунний принес медаль Польше, новый матч Канады: онлайн-трансляция Олимпиады-2026 в Милане.
Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko.