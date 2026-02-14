Тарасова — об оценках Гуменнику на Олимпиаде: «Так безобразно судят!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала судей за низкие оценки российскому фигуристу Петру Гуменнику на Олимпийских играх в Милане.
13 февраля 23-летний спортсмен выступил с произвольной программой и набрал 184,49 балла. В сумме за два проката россиянин получил 271,21 балла и занял итоговое шестое место в личном турнире.
«Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что я закончила работать», — сказала Тарасова в эфире Окко.
Олимпийским чемпионом стал выступающий за Казахстан Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9 балла).
