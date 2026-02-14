Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова — об оценках Гуменнику на Олимпиаде: «Так безобразно судят!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала судей за низкие оценки российскому фигуристу Петру Гуменнику на Олимпийских играх в Милане.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала судей за низкие оценки российскому фигуристу Петру Гуменнику на Олимпийских играх в Милане.

13 февраля 23-летний спортсмен выступил с произвольной программой и набрал 184,49 балла. В сумме за два проката россиянин получил 271,21 балла и занял итоговое шестое место в личном турнире.

«Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что я закончила работать», — сказала Тарасова в эфире Окко.

Олимпийским чемпионом стал выступающий за Казахстан Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9 балла).

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Шайдоров — чемпион!!! Гуменник выше Малинина. Онлайн-трансляция произвольной программы на Олимпиаде-2026.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше