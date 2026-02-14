Глейхенгауз разнес судейство на Олимпиаде: «Гуменник должен был занять третье место. Так не должно работать»

«Обещал себе ничего не говорить, но я не могу. Лично мое мнение: при той ситуации, в которой оказался Петя, без рейтинга, без всего, сегодня он должен был занять третье место. При рейтинге и если бы нас не отстраняли — минимум второе.



То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно. Мы смотрели всех участников. То количество “кьюшек” и “галок”, которые ему поставили, остальным прощали. Плюс компоненты 80 баллов он получил при чистейшем прокате. У него не было ни “дидакшенов”, ни “степ-аутов” — он получил компоненты 80. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью произвольные программы компоненты получили выше чем Петя. Это не совсем правильно.



Так не должно это работать. Очень жаль. Для меня Петя как минимум с медалью», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.