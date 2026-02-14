Ричмонд
Гуменник стал лучшим из европейских фигуристов на Олимпиаде-2026. Он обыграл чемпионов Европы Бричги, Эгадзе и Сяо Хим Фа

Российский фигурист Петр Гуменник занял на Олимпиаде-2026 6-е место и стал лучшим среди европейских фигуристов.

Источник: Спортс"

Выше Гуменника — казахстанец Михаил Шайдоров, японцы Юма Кагияма и Шун Сато, Чха Чжун Хван из Южной Кореи, а также Стивен Гоголев из Канады.

Гуменник обыграл чемпиона Европы 2023 и 2024 годов француза Адама Сяо Хим Фа (7-е место), чемпиона Европы-2025 швейцарца Лукаса Бричги (14-е место) и чемпиона Европы-2026 Нику Эгадзе из Грузии (10-е место).

Петр Гуменник очень крут, но…

Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
