Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жулин нецензурно отреагировал на провал Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на выступление американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на выступление американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

«Я в абсолютном **** от Малинина. Я не понимаю, что с ним произошло. Думаю, сыграл роль командник — очень много сил отдал и не хватило сил на четыре программы. Такого Малинина я не видел никогда. В любом случае это величайший спортсмен», — сказал Жулин «СЭ».

Малинин набрал 264,49 балла и занял по итогу 8-е место.

Золото в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9). Россиянин Петр Гуменник (271,21) стал шестым.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Шайдоров — чемпион!!! Гуменник выше Малинина в трех баллах от медали! Онлайн-трансляция произвольной программы на Олимпиаде-2026.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше