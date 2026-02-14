Жулин нецензурно отреагировал на провал Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на выступление американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
«Я в абсолютном **** от Малинина. Я не понимаю, что с ним произошло. Думаю, сыграл роль командник — очень много сил отдал и не хватило сил на четыре программы. Такого Малинина я не видел никогда. В любом случае это величайший спортсмен», — сказал Жулин «СЭ».
Малинин набрал 264,49 балла и занял по итогу 8-е место.
Золото в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9). Россиянин Петр Гуменник (271,21) стал шестым.
Шайдоров — чемпион!!! Гуменник выше Малинина в трех баллах от медали! Онлайн-трансляция произвольной программы на Олимпиаде-2026.