Даниил Глейхенгауз: «Сегодня Гуменник должен был занять третье место — без рейтинга, без всего. А если бы нас не отстраняли, то минимум второе»

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз считает, что Петр Гуменник должен был занять призовое место в личном турнире на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Гуменник исполнил в прокате пять четверных прыжков. Россиянин занял итоговое 6-е место, его оценка за две программы составила 271,21 балла. За произвольную он получил 184,49 балла.

Победу одержал казахстанец Михаил Шайдоров (291,58 балла).

"Обещал себе ничего не говорить, но я не могу. Лично мое мнение: при той ситуации, в которой оказался Петя, без рейтинга, без всего, сегодня он должен был занять третье место. При рейтинге и если бы нас не отстраняли — минимум второе.

То, что мы видим в его распечатке, не соответствует действительности. Я это могу сказать точно. Мы смотрели всех участников. То количество «кьюшек» и «галок», которые ему поставили, остальным прощали.

Плюс компоненты 80 баллов он получил при чистейшем прокате. У него не было ни дедакшенов, ни степ-аутов — он получил компоненты 80. Великие спортсмены Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа за свои сорванные полностью произвольные программы компоненты получили выше, чем Петя. Это не совсем правильно.

Так не должно это работать. Очень жаль. Для меня Петя как минимум с медалью", — сказал Глейхенгауз в эфире Okko.

Петр Гуменник очень крут, но…

