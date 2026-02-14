Малинин — о произвольной программе: «Когда я катался, зрители не переставали аплодировать»

Американский фигурист Илья Малинин отметил поддержку зрителей после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2026.
Малинин дважды упал в прокате и получил 156,33 балла за произвольную программу. В сумме он набрал 264,49 балла и занял итоговое восьмое место.
«Когда я катался, зрители не переставали аплодировать. Честно говоря, именно поэтому это такой особенный вид спорта, потому что не во многих видах спорта у тебя есть привилегия быть не только спортсменом, но и артистом. Поэтому есть и большое давление в отношении того, какое искусство ты создаешь на льду и как ты все выполняешь», — сказал Малинин.
Золото в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9). Россиянин Петр Гуменник (271,21) стал шестым.
