Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Малинин — о произвольной программе: «Когда я катался, зрители не переставали аплодировать»

Американский фигурист Илья Малинин отметил поддержку зрителей после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Американский фигурист Илья Малинин отметил поддержку зрителей после выступления в произвольной программе на Олимпиаде-2026.

Малинин дважды упал в прокате и получил 156,33 балла за произвольную программу. В сумме он набрал 264,49 балла и занял итоговое восьмое место.

«Когда я катался, зрители не переставали аплодировать. Честно говоря, именно поэтому это такой особенный вид спорта, потому что не во многих видах спорта у тебя есть привилегия быть не только спортсменом, но и артистом. Поэтому есть и большое давление в отношении того, какое искусство ты создаешь на льду и как ты все выполняешь», — сказал Малинин.

Золото в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров с результатом 291,58 балла. Серебро у японца Юмы Кагиямы (280,06 балла), бронза — у его соотечественника Сун Сато (274,9). Россиянин Петр Гуменник (271,21) стал шестым.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Шайдоров — чемпион!!! Гуменник выше Малинина в трех баллах от медали! Онлайн-трансляция произвольной программы на Олимпиаде-2026.

Узнать больше по теме
Биография Петра Гуменника: карьера и личная жизнь фигуриста
Российские фигуристы вновь готовы штурмовать олимпийские вершины. В мужской части соревнований на Игры в Италии отобрался Петр Гуменник. Как 23-летний фигурист стал главной надеждой страны на международной арене — расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше